Il Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche, Comm. Sup. Lazzaro Fontana, è stato incaricato quale moderatore nel 40° Convegno Nazionale della Polizia Locale che si terrà a Riccione a metà settembre 2021 (nei giorni 15,16 e 17).

Il ruolo di moderatore nella 40° edizione del Convegno Nazionale della Polizia Locale, nella sessione COVID-19, dove saranno presenti i massimi esperti nazionali in materia di controlli di Polizia COVID-19 correlati, giunge come l’ennesimo prestigioso riconoscimento per l’incessante lavoro di formazione, informazione e divulgazione fatto con equilibrio e dedizione dal Comandante Lazzaro Fontana, in particolare sulle problematiche legate alla pandemia in essere.

Per 10 anni, il periodo massimo previsto, il Comandante Lazzaro Fontana ha svolto con professionalità ed equilibrio il ruolo di Coordinatore di tutti i docenti ”dell’Area Tutela del Consumatore e della Libertà di Impresa” della Scuola di Polizia Locale (SIPL) delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, ruolo che è stato apprezzato sul campo, oltre che dai colleghi, dalle Associazioni di Categoria del Settore Commercio, dall’Ordine dei dottori Commercialisti ODCEC, dai rappresentanti dei Consumatori nonché dall’Associazione Nazionale della Polizia Locale (ANVU) ove mi onoro di averlo chiamato, come Presidente, nel mio STAFF a livello Nazionale. A livello interregionale (in SIPL) dal 01 agosto 2021 il Comandate Fontana ha passato il testimone ad un giovane collega della Toscana, il Vicecomandante Marco Ravaglia del Corpo di Polizia Locale dell’Unione del Chianti Fiorentino (FI), questo in un’ottica di suddivisione e rotazione delle responsabilità su base regionale.

Durante il Convegno Nazionale di Riccione, davanti a centinaia di addetti ai lavori di tutt’Italia, parte in presenza e parte in videoconferenza da remoto, rappresentanti del Consiglio di Stato, degli Uffici Attività Produttive e dei Corpi di Polizia si confronteranno tecnicamente e giuridicamente, anche animatamente, ovviamente relativamente all’aspetto controlli e sanzioni, sulle misure che lo Stato, le Regioni ed i Sindaci hanno disposto,

dispongono e disporranno nel futuro con Decreti Legge, DPCM ed Ordinanze che “i decisori politici” ritengono funzionali al contenimento ed al contrasto della pandemia da COVID-19.

Nel Convegno Nazionale di Riccione di metà settembre 2021 si parlerà non solo di chi, di come e di quando si devono usare le mascherine od i Green Pass e quali sono le tipologie delle sanzioni pecuniarie ed accessorie (comprese le sospensioni coattive delle attività

che violano le norme vigenti) che sono previste per i trasgressori ma anche e soprattutto di come i titolari delle attività produttive ed i cittadini tutti possono e debbano rispettare le non sempre chiare normative vigenti poste a salvaguardia della propria e altrui salute.

Ci vorrà tutta l’esperienza e l’equilibrio della Comandante Lazzaro Fontana per gestire il dibattito che il Convegno Nazionale stimolerà, cercando di rimanere rigorosamente nel campo tecnico/professionale specifico, senza farsi travolgere dalla bagarre politica che compete ad altri.

“A lui vada il nostro sentito ringraziamento per tutto quello che ha umanamente e professionalmente fatto, in particolare negli ultimi due difficili ed impegnativi anni segnati dalle frenetiche normative di contrasto della pandemia, nella consapevolezza che quello che il C.te Lazzaro Fontana continuerà a fare a livello perlopiù Nazionale, forse da ora in poi in modo meno visibile mediaticamente a livello locale ma non per questo professionalmente meno importante, è comunque al servizio della Polizia Locale d’Italia e dei cittadini tutti” – dichiara la Presidente nazionale ANVU (Associazione professionale Polizia Locale d’Italia) Silvana Paci.