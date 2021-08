Nasce un grande progetto di interazione tra il Circolo Tennis Pavullo, scuola tennis di riferimento dell’Appennino modenese, e lo Sporting Club Sassuolo, due realtà storiche nel panorama tennistico provinciale e che insieme contano su un movimento di circa 400 allievi complessivi.

La Scuola Tennis dello Sporting Club Sassuolo è una TOP SCHOOL riconosciuta dalla FIT (prima classificata in Emilia-Romagna) per le sue caratteristiche qualitative e strutturali, al massimo dei livelli richiesti dai protocolli federali.

Nonostante il periodo di pandemia lo Sporting, dall’ottobre 2020, ha investito nel tennis introducendo Coach apprezzati nell’ambiente tennistico nazionale, affiancati ai propri Tecnici, creando il “Progetto Pro” al fine di migliorare metodi e qualità di insegnamento per gli Istruttori e di condurre gli allievi al tennis professionistico.

Lo Sporting Club Sassuolo, tra l’altro, partecipa alla competizione di Serie A1 maschile tra le 16 squadre più forti in Italia oltre alle B1 Femminile e Maschile.

Per il Vicesindaco del Comune di Pavullo Daniele Iseppi: “Questo progetto di stretta collaborazione con uno dei Club top a livello nazionale testimonia la crescita e la considerazione che il Circolo Tennis Pavullo e la sua Scuola hanno avuto in questi ultimi anni. Nel marzo 2020 questa collaborazione avrebbe dovuto portare a Pavullo uno dei più importanti e prestigiosi tornei giovanili come il Next Gen e con lui i più interessanti talenti di tutto il Nord Italia ma purtroppo l’inizio della pandemia ne ha ovviamente impedito lo svolgimento. A testimonianza dell’ottimo lavoro svolto, l’Amministrazione comunale ha deciso già nel 2018 di investire nel completo rifacimento della superficie dei campi coperti”.

Accanto al progetto, i circoli svilupperanno insieme diverse manifestazioni e competizioni nazionali in collaborazione con la FIT, tendendo la mano alle Amministrazioni affinché mantengano lo sport, il tennis in questo caso, come strumento essenziale per l’educazione sociale, soprattutto in questo momento di difficoltà causata dalla pandemia.