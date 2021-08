Per le prenotazioni effettuate a partire da lunedì 16 agosto la seconda dose del vaccino Pfizer sarà somministrata a distanza di 21 giorni, mentre per il vaccino Moderna sarà a distanza di 28, così come era avvenuto all’inizio della campagna vaccinale.

Grazie alla maggiore disponibilità di vaccini, infatti, non solo sono state aumentate le sedute disponibili per fornire una risposta più rapida alle richieste di appuntamento da parte dei cittadini, ma sarà possibile offrire gli appuntamenti con l’intervallo minimo previsto dai documenti Aifa.

L’orizzonte rimane quello di aumentare il livello di immunizzazione da vaccino in tutta la popolazione, raggiungendo più velocemente la copertura con le due dosi, che garantiscono una protezione maggiore.

Allo stesso modo sarà possibile, per chi ha già l’appuntamento prenotato a 35 giorni, anticipare rispettivamente di 14 giorni per Pfizer e di 7 giorni per Moderna, contattando i canali preposti:

Call center coronavirus 059 3963663 attivo dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 14:00

attivo dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 14:00 Call center per le prenotazioni 059 2025333 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00

L’Ausl ricorda inoltre che sono disponibili come sempre appuntamenti nel breve periodo per i vaccini a vettore virale, anche a dose unica, riservati agli over 60.

“Non possiamo e non dobbiamo più aspettare – dichiara Silvana Borsari, responsabile provinciale della campagna vaccinale anti-Covid -: a causa della variante delta gli ospedali tornano a riempirsi, e lo fanno molto più velocemente rispetto all’anno scorso quando avevamo, in questo periodo, solo 6 pazienti contro i 50 di oggi. Oltre il 70% dei ricoverati non è vaccinato, a dimostrazione che solo il vaccino conferisce la protezione da conseguenze gravi per noi e per gli altri. I dati comunque sono molto chiari: vaccinandoci riduciamo la gravità dei sintomi e la possibilità di contagio, riduciamo la circolazione del virus che può causare nuove varianti, riduciamo il rischio che le persone accanto a noi – di cui non conosciamo tutta la storia clinica – possano ammalarsi e perdere la vita. Rinnovo ancora una volta l’invito a prenotare al più presto la vaccinazione: abbiamo a disposizione vaccini per tutti, e i tempi per accedere alla vaccinazione sono molto rapidi, meno di una settimana. Chi vuole concludere presto il proprio ciclo vaccinale può anche anticipare la seconda dose, nelle modalità indicate”.