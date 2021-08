Il Comune di Fiorano Modenese ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento dell’uso e della gestione delle palestre comunali in orario extrascolastico per il triennio 2021-2024.

L’avviso è rivolto alle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Fiorano Modenese o in comuni confinanti e il cui Statuto contempli tra gli scopi dell’associazione, la finalità sportiva.

L’affidamento dell’uso e della gestione di quattro palestre scolastiche site nel territorio di Fiorano Modenese (suddivise in 2 lotti), di proprietà comunale: palestra scuole Bursi e palestra scuole Menotti (lotto 1), palestra scuole Ferrari e palestra scuole Leopardi (lotto 2). Le caratteristiche generali dell’affidamento dell’uso e della gestione degli impianti sono indicate negli schemi di convenzione approvati con determinazione n. 323/2021.

Sarà possibile presentare offerta per uno solo dei due lotti. E’ possibile presentare una proposta congiunta da parte di più associazioni per l’assegnazione di un lotto.

Il termine ultimo di invio della domanda, tramite pec o con consegna manuale all’ufficio Protocollo, è venerdì 27 agosto 2021 alle ore 12.

L’avviso, la modulistica e gli schemi di convenzione dei due lotti individuati sono disponibili sul sito del Comune, alla sezione “Trasparenza – Albo Pretorio online – Altri bandi e avvisi”.