Un Ferragosto alla scoperta delle bellezze storico-artistiche e naturali del territorio di Fiorano Modenese, questa è la proposta del Comune per chi vuole trascorrere un fine settimana rilassante, divertente e rigenerante, vicino a casa.

A Spezzano sono previste diverse visite guidate gratuite a Castello e Museo della ceramica: sabato 14 agosto alle ore 16,00 e domenica 15 agosto alle ore 16.00, 17.00 e 18.00, con prenotazione su EventBrite (max 20 persone a gruppo) e obbligo di green pass.

In questa stagione la Riserva naturale delle Salse di Nirano è il luogo ideale per una passeggiata digestiva e anche per scoprire curiosità della natura e del passato contadino. Oltre ai sentieri sempre accessibili, alle aree picnic, ai prati e boschetti dove rilassarsi, cullati dal dolce gorgoglio delle Salse, domenica 15 agosto 2021 è possibile visitare anche il Centro Visite di Ca’ Tassi, con le sue collezioni naturalistiche e l’Ecomuseo di Ca’ Rossa, con la collezione di attrezzature agricole di un tempo. La visita è gratuita, muniti di green pass, nel rispetto delle normative anticovid.

E per finire in bellezza la giornata di festa, magari dopo un giretto per le vie di Spezzano, animate dalle iniziative della centenaria Fiera di san Rocco, o una visita all’originale Museo del Presepe etnico (via Pio Donati, 26) aperto dalle 17 alle 19, si torna nella fresca corte del Castello, dove alle 21.00 è protagonista la musica, con il tradizionale concerto di Ferragosto, omaggio a ‘Fellini e Rota. Quando i talenti si fondono nella perfezione’, a cura di Associazione Amici della Musica Nino Rota, con il maestro Mirco Bondi. Prenotazione consigliata su Eventbrite, ingresso gratuito con green pass. Durante la serata sarà disponibile il servizio bar, in collaborazione con i volontari AVF.