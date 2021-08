L’Ufficio Tributi del municipio di San Felice sul Panaro è chiuso al pubblico dal 2 agosto fino a sabato 21 agosto.

In questo periodo è operativo lo sportello informativo presso il municipio di Mirandola, in via Giolitti 22, aperto fino al 21 agosto solo al mattino e previo appuntamento, dalle 8.30 alle 13.

Dal 23 al 31 agosto l’apertura sarà anche al giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Per informazioni telefonare ai numeri: 0535/29599 – 0535/29601 – 0535/29622.