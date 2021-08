Passeggiava lungo via Ariosto in pieno centro con un coltello a serramanico al seguito ben visibile in quanto attaccato tramite la custodia in pelle alla cintura dei pantaloni. L’illecita condotta non è passata inosservata a una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che, dopo le procedure di identificazione hanno optato per approfondire i controlli culminati con un’ispezione personale dell’uomo.

All’interno della custodia in pelle che teneva attaccata alla cintura dei pantaloni indossati l’uomo infatti risultava possedere un coltello a serramanico della lunghezza di 14 cm che, date le circostanze di tempo e di luogo, è risultato essere illegalmente portato al seguito dall’uomo. Per questo motivo con l’accusa di porto abusivo di armi i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia un 45enne reggiano a cui i carabinieri hanno anche sequestrato il coltello a serramanico che possedeva.