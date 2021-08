Continuano anche in agosto gli appuntamenti con il cinema e gli spettacoli della ricca Estate Fioranese.

Martedì 3 agosto alle ore 21 in piazza Ciro Menotti, l’associazione ‘Quinta Parete’ presenta lo spettacolo gratuito ‘Lemon Therapy’, pensato per i più giovani ma adatto e godibile anche per un pubblico adulto. In scena gli attori, Enrico Lombardi e Alice Melloni, con un testo di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, giovani ma già affermati autori milanesi, vincitori di diversi premi alla drammaturgia. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. E’ consigliata la prenotazione allo 388 8168232 oppure tramite mail comunicazione@quintaparete.org. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al teatro Astoria.

Sempre martedì 3 agosto continua la rassegna ‘Note di notte’ al Castello di Spezzano, organizzata da TIR danza in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese. Sul palco il rock anni ’70 degli Hot Spot Trio, con un’accurata selezione di brani attinti dalla grande tradizione del rock-blues americano e anglosassone. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata su Eventbrite. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Sala delle Vedute con capienza massima di 51 posti.

Mercoledì 4 agosto, al cinema Astoria, alle 21, è in programma il film ‘Estate ’85’ di Francois Ozon, che, attraverso il racconto dell’estate spensierata di un ragazzo negli anni ’80, narra le origini e il potere vertiginosi del cinema. Costo 4 euro.

Giovedì 5 agosto invece tocca ai più piccoli, con il terzo appuntamento gratuito della rassegna estiva ‘Evviva i cortili 2021’. Lo spettacolo con burattini, marionette, pupazzo e attore, dal titolo ‘Biancaluna’ avrà luogo presso il giardino interno del Bla (via Silvio Pellico, 9). Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 329 7049054 o alla mail direzione@tirdanza.it. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.

Infine venerdì 6 agosto, ore 21, in piazza Ciro Menotti, continua la rassegna dedicata all’attore Gian Maria Volontè, con la pellicola ‘Uomini contro’ di Francesco Rosi. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.