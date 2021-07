Venerdì 30 luglio alle 21.00, al parco della Biblioteca Comunale di Vezzano sul Crostolo (Via Tintoria, 6), spazio alla musica con l’Omaggio a Morricone che avrà come protagonisti Renata Campanella (voce), Serena Barbieri (flauto), Enrico Ferri (violoncello), Fausto Codeluppi (tromba) e Stefano Giaroli (pianoforte). Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 334.6237451, via Whatsapp o sms.

L’evento – che rientra nel ricco cartellone estivo della rassegna “EstaVezz 2021” organizzata dall’Amministrazione Comunale – è curato dall’Associazione culturale Fantasia in RE.

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 2 agosto alle 21.30, sempre nel parco della Biblioteca Comunale, con il teatro le “Le quattro stagioni” di Pina Irace nell’ambito del Festival di teatro per ragazzi “Baracca e Burattini”. In questo caso la prenotazione obbligatoria può essere fatta inviando un whatsapp al 347.9533262.

Renata Campanella (soprano)

E’ stata recentemente interprete di Norma al Teatro Comunale di Ferrara, Cio-Cio-San in Madama Butterfly al Japan Opera Festival, Elvira in Ernani al ridotto del Teatro Verdi di Parma in occasione del Festival Verdi 2019, Abigaille in Nabucco al Teatro Comunale di Ferrara in una produzione del Ravenna Festival ed al Teatro Arcimboldi di Milano. E’ stata protagonista ne L’ Opera Minima del compositore Joe Schittino in scena al Teatro Municipale di Piacenza. Nata a Catania, ha affiancato agli studi musicali il Corso di Laurea in Lettere Moderne. Ha approfondito lo studio del repertorio operistico con i maestri Alain Billard ed Enza Ferrari. È vincitrice e finalista in prestigiosi Concorsi Lirici Internazionali tra i quali il Concorso Lirico Internazionale Illica di Castell’Arquato, il “Flaviano Labò”, il “Gian Battista Viotti”, il “Voci Verdiane”.

Serena Barbieri (flauto)

Vezzanese d’adozione, si è diplomata in flauto sotto la guida di Giovanni Mareggini nel 2001 presso l’istituto Merulo di Calstenovo Monti. Grazie alla sua versatilità, svolge un’intensa attività concertistica, soprattutto in formazioni bandistiche e orchestrali. Fra le collaborazioni più assidue vi è quella con il Corpo Bandistico di Viano, diretto dal Maestro Andrea Medici e quella con l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta da Stefano Giaroli.

Enrico Ferri (violoncello)

E’ nato a Modena e nella stessa città si è diplomato presso l’Istituto Musicale pareggiato “O. Vecchi” sotto la guida della Prof.ssa Marianne Chen con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Dal 1994 sotto la guida del Prof.ssa Paola Busetti, insieme al pianista Luca Saltini e al fratello violinista Marco Ferri, è violoncellista nel Trio Estense. Si è perfezionato con il Trio di Trieste nella Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera a Duino ottenendo il Diploma di Merito e presso l’Accademia Chigiana di Siena, con il conferimento del Diploma d’Onore. Ha partecipato alla Master Class tenuta dall’Altember Trio Wien presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Ha vinto il primo premio al Concorso Nazionale di musica da camera “Riviera della Versilia”, il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di musica da camera “Pinerolo città della Cavalleria”. Nel 1997 è risultato vincitore della Seleziona Nazionale indetta dall’ARAM di Roma e successivamente ha ottenuto la Menzione Speciale al XXI Concorso Internazionale “Vittorio Gui” di Firenze. Nel 1998 è risultato vincitore delle Audizioni Nazionali della Gioventù Musicale d’Italia ed ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di musica da camera “G.B. Viotti” di Vercelli. Ha suonato come primo violoncello con il Teatro Comunale di Bologna, i Filarmonici di Bologna, il Teatro Regio di Parma e il Teatro Giuseppe Verdi di Trieste. Collabora regolarmente con l’orchestra La Fenice di Venezia, l’orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestra Toscanini di Parma, il Maggio Musicale Fiorentino e l’ORT. Suona presso le più importanti stagioni concertistiche ed effettua tournée in tutto il mondo: Stati Uniti, Sud America, Giappone, Cina, Europa. Nel 2010 per meriti artistici è stato invitato a tenere un’audizione presso la prestigiosa orchestra dei Chicago Symphony.

Fabio Codeluppi (tromba)

Dal 1987 svolge attività concertistica con i principali enti lirici e sinfonici italiani: Teatro “Alla Scala” , Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Teatro Regio di Parma, Teatro Regio di Torino, Teatro “Carlo Felice” di Genova, Teatro Comunale di Bologna, Fondazione “Arturo Toscanini” di Parma, Fondazione “Arena di Verona”, Orchestra della Radio Svizzera-Italiana di Lugano. Importante l’attività cameristica, in particolare in collaborazione con: “I Solisti Veneti” di Claudio Scimone e l’ensemble “Salotto ‘800” di Leo Nucci. Dal 2012 collabora come prima tromba con il Teatro La Fenice di Venezia. Si occupa da diversi anni di trascrizioni ed arrangiamenti per numerosi ensemble tra i quali: ottoni del Teatro alla Scala, Ottoni del teatro la Fenice, Brass Operà e il concerto a fiato “l’Usignolo”.

Stefano Giaroli (direttore)

Stefano Giaroli ha studiato pianoforte, composizione, direzione di coro e d’orchestra ai Conservatori di Reggio Emilia, Bologna e Parma. Dopo un brillante inizio come pianista solista, è progressivamente passato alla direzione, prima di coro, poi d’orchestra, soprattutto in ambito operistico. Nel 2001 ha debuttato come direttore d’opera (Traviata) alla “Messehalle” di Basilea (CH). Dopo l’Orchestra da Camera dei Concerti d’Autunno ha fondato nel 2003 l’Orchestra Sinfonica “Cantieri d’Arte” e nel 2012 L’orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, formazioni con le quali svolge un’intensa attività lirica sia in Italia che in Europa. Nel suo percorso artistico ha avuto modo di collaborare con cantanti di pregio, fra i quali spiccano Leo Nucci, Renato Bruson, Dimitra Theodosiou, ma soprattutto ha sempre cercato giovani cantanti da valorizzare. Fra gli altri ha portato alla ribalta il Soprano Anna Pirozzi, il Mezzosoprano Cristina Melis, il Tenore Diego Cavazzin e più recentemente il Tenore Alberto Profeta ed il Soprano Renata Campanella. Ha debuttato nel tempo 8 opere di Verdi, 6 opere di Puccini, 3 di Rossini, 3 di Mozart, 2 di Donizetti, oltre naturalmente a Carmen, Cavalleria Rusticana, Pagliacci. Ha inoltre affrontato titoli meno frequentati quali il Werther di Massenet, Adriana Lecouvreur di Cilea, Norma di Bellini. E’ inoltre direttore d’orchestra e produttore della Compagnia di Operette “Teatro Musica Novecento” con la quale ha debuttato 18 diversi titoli, fra i quali La Vedova Allegra di Léhar, Pipistrello e Una Notte a Venezia di Strauss, Orfeo all’Inferno e La Belle Helene di Offenbach. Con la Compagnia frequenta regolarmente Teatri di prima importanza quali il Donizetti di Bergamo, il Coccia di Novara e molti altri, grazie all’aver riportato la parte musicale e lirica al centro delle produzioni operettistiche. E’ da 12 anni ospite fisso del Festival di Salon de Provence (Francia) e da 7 del Magnetic Opera Festival dell’Isola d’Elba.