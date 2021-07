È stato approvato oggi dalla “Giunta metropolitana” l’accordo tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Provincia di Modena e Comuni attraversati dal tracciato per la comunicazione e promo-commercializzazione a fini turistici del tratto Mirandola-Bologna della Ciclovia del Sole.

L’accordo, che ha durata fino al 31 dicembre 2023, definisce la programmazione delle attività, le forme di coordinamento tra enti coinvolti e soggetti con ruoli operativi e il piano economico delle attività previste e le relative fonti di finanziamento.

Per l’attuazione delle azioni verrà istituito un Tavolo della Promozione e Comunicazione della Ciclovia del Sole Mirandola-Bologna di cui fanno parte rappresentanti di tutti gli enti sottoscrittori e che sarà coordinato dall’Area sviluppo economico e dal Servizio di comunicazione della Città metropolitana.

La Città metropolitana garantirà da un lato il coordinamento delle attività di comunicazione e promozione, dall’altro coordinerà le azioni di promo-commercializzazione turistica, con il supporto di Bologna Welcome s.r.l., in qualità di D.M.O. della Destinazione turistica.

La Città metropolitana opererà inoltre per la qualificazione dell’imprenditoria locale e promozione di nuovi servizi. Punto importante e qualificante, quest’ultimo, in quanto prevede e persegue azioni e finalità individuate sin dal primo impegno della Destinazione per questa infrastruttura: seminari formativi per gli operatori, al fine di supportare l’innovazione e la qualificazione del tessuto imprenditoriale, in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali dei comparti economici interessati; incontri informativi e di animazione territoriale per lo sviluppo di nuova imprenditorialità, anche in collaborazione con la rete dei partner del Servizio Progetti d’Impresa e con le Associazioni imprenditoriali; attività di confronto e coordinamento degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) dell’area bolognese e modenese al fine di armonizzare le prassi e i procedimenti inerenti l’avvio e la trasformazione delle attività imprenditoriali; coordinamento delle attività legate alla gestione della carta dei servizi e del merchandising.

Gli obiettivi operativi di comunicazione saranno invece attuati attraverso il Comune di San Giovanni in Persiceto che svolge la funzione di Ente capofila per la gestione delle attività e delle risorse dedicate, con il supporto operativo della Società in-house Sustenia s.r.l. Tra le attività è prevista la gestione dei canali di comunicazione dedicati alla Ciclovia del Sole Mirandola Bologna, tra cui sito web e canali social, la produzione di materiale promozionale e un coinvolgimento operativo per la gestione del logo, del merchandising e della carta dei servizi. Alcune attività di comunicazione saranno inoltre supportate dalla Regione Emilia-Romagna attraverso APT Servizi s.r.l.

I costi annuali per le attività previste dal presente accordo ammontano a circa 138 mila Euro, ripartiti in quote diversificate tra ciascun ente, con un impegno significativo da parte di Destinazione turistica.

In queste settimane l’accordo è in approvazione presso gli organi competenti di tutti soggetti aderenti e diventerà operativo tra fine estate e inizio autunno, al termine dell’iter amministrativo.