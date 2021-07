Sono online gli esiti del bando promosso dalla Fondazione Innovazione Urbana, in collaborazione con Open Event, Cinnica – Libera consulta per una città amica dell’infanzia, il Quartiere Porto-Saragozza e il Comune di Bologna, nell’ambito di Bologna Attiva, un progetto di rigenerazione urbana, umana e sociale che mette in relazione cultura, conoscenza, innovazione e benessere, nato dalla collaborazione tra Open Event, Università di Bologna, Comune di Bologna e la Fiu.

Sono 5 i vincitori dell’avviso pubblico per la selezione di progetti, attività e proposte di animazione culturale e socio-educativa che si svolgeranno durante il mese di settembre a DumBo negli spazi di Bologna Attiva con l’obiettivo di offrire ai cittadini, anche giovani e giovanissimi, occasioni ludiche e formative e alle famiglie un servizio a supporto della conciliazione vita-lavoro.

Di seguito una breve descrizione dei progetti selezionati:

1 – Officina di progettazione temporanea, soggetto proponente: Ya Basta Bologna.

Il progetto prevede lo svolgimento di un ciclo di laboratori rivolti agli adolescenti e ai bambini e alle bambine del quartiere, finalizzati alla co-progettazione di spazi urbani attraverso l’utilizzo delle piattaforme di gaming per poter sperimentare nuove modalità di immaginazione, costruzione e gestione degli spazi, a partire dallo sguardo dei ragazzi.

2 – Tavola Città, soggetto proponente: Cantieri Meticci.

Il progetto prevede un ciclo di laboratori di costruzione rivolti agli adolescenti e un’iniziativa finale di presentazione, per la realizzazione di un’installazione comunitaria con oggetti di recupero per la costruzione di un racconto polifonico, visionario e intimo della (e delle) città che viviamo, ricordiamo o immaginiamo.

3 – Container, soggetto proponente: Eden.

Il progetto si rivolge a bambini/e e ragazzi/e che, attraverso l’arte e lo sport, saranno portati ad affrontare le tematiche del corpo e la relazione che esso ha con lo spazio circostante. Si svolgeranno quindi laboratori artistici-creativi e laboratori sportivi (parkour, tessuti aerei, trapezio e capoeira) nell’arco di tre giornate, con un incontro conclusivo di dialogo e confronto tra i partecipanti.

4 – Cinno Ciap Lab, soggetto proponente: Leila Bologna – la biblioteca degli oggetti.

Il progetto interviene sulla creatività e sull’abilità del “saper fare” attraverso un laboratorio di quattro incontri rivolto a bambine e bambini, tenuto da un esperto falegname, con l’obiettivo di accrescere la creatività del e della bambin* e far sì che sia in grado di immaginarsi molteplici possibilità d’azione anche in vita adulta.

5 – Officina Clandestina – Luna Park di legno riciclato, soggetto proponente: Dinamica.

Il progetto si rivolge a famiglie, bambini/e e adolescenti attraverso l’allestimento di un Luna park itinerante, un’area con giochi e performance che include un carrozzone di legno con un mini cinema e un palco per musica e performance all’aperto.

I proponenti dei 5 progetti selezionati saranno invitati a partecipare a due incontri di co-progettazione, per coordinare la programmazione delle attività e definire in modo condiviso gli allestimenti degli spazi in cui le attività si svolgeranno, con l’obiettivo di animare e rigenerare una porzione degli spazi di Dumbo.

I soggetti risultati vincitori riceveranno contributi economici per un contributo complessivo di 10 mila euro.

Infine, una menzione speciale della commissione di valutazione è andata al progetto Walkscapes. Una redazione giornalistica per adolescenti nel quartiere Porto Saragozza, che verrà coinvolto (senza supporto di tipo economico) nella programmazione delle attività.

A breve verrà pubblicata la graduatoria dei progetti proposti.