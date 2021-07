Si è svolta, ieri, la proclamazione dei tre primi laureati del corso di Laurea Magistrale internazionale in Artificial Intelligence (LM-AI) dell’Università di Bologna.

La LM-AI, istituita due anni fa, è un’iniziativa del Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI) che mira a fornire una prospettiva a 360 gradi sull’AI moderna e competenze tecniche altamente specializzate e molto richieste dal mercato del lavoro, e il cui successo è dimostrato anche dal numero elevatissimo e in forte crescita di domande di ammissione.

Francesco Antici, Luca Giuliani e Luca Salvatore Lorello sono i tre studenti, distintisi per talento e dedizione allo studio, che hanno discusso, ieri, le proprie tesi di laurea. Gli argomenti della dissertazione hanno messo in luce il grande contributo che l’AI può offrire alla società odierna: Antici ha studiato dei metodi di elaborazione del linguaggio in un’ottica di pluralismo linguistico, cosa particolarmente utile in un contesto come quello europeo; Giuliani ha contribuito allo sviluppo di diverse estensioni di un algoritmo per aumentare la trasparenza dei modelli di machine learning. Lorello ha applicato tecniche avanzate di elaborazione del linguaggio a diversi problemi in bioinformatica, ottenendo risultati importanti con significativi risvolti applicativi.

La commissione, presieduta dal Prof. Maurizio Gabbrielli, Direttore del DISI, era composta, inoltre, dalla Prof.ssa Michela Milano, Direttrice del Centro Interdipartimentale Alma AI e dal Prof. Paolo Torroni, Coordinatore del Corso di Studi. Era presente a questa prima sessione di laurea il Prorettore Vicario, Prof. Mirko Degli Esposti, che insieme al Rettore, Prof. Ubertini, è stato uno tra i maggiori sostenitori del progetto della LM-AI.

Il Prorettore ha salutato, congratulandosi con orgoglio, i tre neodottori magistrali che sono stati proclamati dal Presidente di Commissione con votazione unica di 110 e lode. Così come molte altre studentesse e studenti della LM-AI, anche questi neodottori sono già occupati prima ancora di aver terminato i propri studi.