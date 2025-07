Crevalcore, le Notti delle Sementerie 2025 – X edizione

Venerdì 11 luglio 2025 (ore 21.30 e in replica il 12 e 13 luglio) va in scena, nell’ambito di Le Notti delle Sementerie nello spazio agri-culturale Sementerie Artistiche (via Scagliarossa 1174 – Crevalcore (Bologna), lo spettacolo Lontano Blu, con il testo e la regia di Ignacio Gòmez Bustamante, interpretato Manuela De Meo e Pietro Traldi. Lontano Blu è la prima produzione della compagnia Sementerie Artistiche, che ha debuttato nel 2016 a Buenos Aires, al Banfield Teatro Ensamble, compagnia e centro culturale che ha ispirato la creazione del progetto di Sementerie Artistiche.

La nascita e la morte sono costanti ineludibili della nostra esistenza. Paradossalmente sono anche i due più grandi misteri. Lontano Blu, ambientato durante una prova teatrale, sviluppa questi temi attraverso diversi linguaggi espressivi, dal surreale al drammatico. Uno spazio dove il confine tra la scena e la realtà si mescola creando un’atmosfera poetica che attraversa l’ironia, il ricordo, la paura e la conciliazione.

Le Notti delle Sementerie, con la direzione artistica di Manuela De Meo e Pietro Traldi della compagnia Sementerie Artistiche, sono arrivate alla decima edizione e per festeggiare questo importante traguardo l’edizione 2025 ha come focus la storia di Sementerie Artistiche attraverso gli spettacoli e le esperienze più significative di questi dieci anni di lavoro.

La rassegna Le Notti delle Sementerie fa parte di Bologna Estate 2025, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. Con il sostegno del Comune di Crevalcore, Coop Alleanza 3.0., con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Sementerie Artistiche è una compagnia teatrale, fondata da Manuela De Meo e Pietro Traldi, che condividono un percorso artistico iniziato nel 2004 alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, dal 2015 gestisce l’omonimo centro agri-culturale di creazione, formazione e residenza artistica a Crevalcore (Bologna), all’interno dell’Azienda Agricola Valle Torretta. Da dieci anni organizza la rassegna estiva di teatro contemporaneo Le Notti delle Sementerie, all’interno del suggestivo Teatro di Paglia costruito ogni anno con i raccolti dei campi circostanti. Dal 2022, le Notti accolgono produzioni originali partecipative e site-specific, le quali coinvolgono attivamente la comunità locale con laboratori gratuiti di avvicinamento al teatro. Durante l’anno, Sementerie propone corsi di teatro, danza aerea e lettura espressiva, workshop, organizza una rassegna invernale e ospita residenze artistiche di artisti nazionali e internazionali, promuovendo una creazione in dialogo con la natura.

Info https://www.sementerieartistiche.it/

Sementerie Artistiche apre ogni sera di spettacolo alle ore 19.00

È possibile acquistare i biglietti in prevendita online sul sito https://www.sementerieartistiche.it/rassegne/notti-delle-sementerie-2025/biglietti

Sono previste anche forme di abbonamento