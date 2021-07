Giovedì 22 luglio a San Felice sul Panaro, piazza Matteotti, ore 21, “Il viaggio passo dopo passo. Un viaggio ad occhi chiusi”, incontro con il giramondo non vedente Alessandro Bordini. L’iniziativa rientra nel “Luglio live 2021”, organizzato da assessorato alla Cultura del Comune e Pro Loco.

Alessandro Bordini è nato l’8 agosto 1985 in provincia di Verona. A 21 anni ha scoperto un suo grande amore: il paracadutismo. Dopo tre anni in cui ci si è dedicato con tutte le sue energie e risorse è stato protagonista di un gravissimo incidente in atterraggio; ha vinto la battaglia contro la morte ma ci ha rimesso completamente la vista. Dopo circa un anno tra ospedali e riabilitazione motoria ha frequentato un seminario della francese Michelle J. Noel sulle facoltà del cervello, e la sua vita, ancora una volta, ha subito un cambiamento. Cercando di riconquistare la propria autonomia, ha preso coscienza del potere del pensiero positivo e a tre anni dall’incidente ha intrapreso da solo il giro del mondo per diffondere un messaggio di fiducia verso il genere umano, documentando tutto sul blog www.lightheplanet.net. Ha terminato questo progetto nell’estate del 2015, dopo più di due anni di viaggio e 90 Paesi attraversati. Sulla sua vita ha anche scritto un libro: “Crescere al buio: tecniche e strategie per affrontare i cambiamenti con atteggiamento vincente e trasformarli in opportunità”, Bruno Editore.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, ai numeri: 0535/86391-86392 e 335/7182220.