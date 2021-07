Dal 24 luglio il lago di Castel Dell’Alpi potrà essere percorso nel suo perimetro integrale. Si sono conclusi i lavori di realizzazione della passerella che unisce le due sponde del lago, meta prescelta e amata da tante persone. L’inaugurazione della passerella, per la quale non è previsto un vero e proprio taglio del nastro, avverrà in concomitanza con l’apertura della tradizionale rassegna “Lagolandia” che si svolgerà il prossimo fine settimana del 24 e 25 luglio.

Come spiega il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni “Quello della passerella era un intervento atteso e richiesto da molti anni che grazie al lavoro congiunto di Comune ed Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese si è completato dando la possibilità a tutti gli amanti del lago siano essi residenti o turisti. E’ importante per me ringraziare i tecnici dell’Unione per la collaborazione, fondamentale per arrivare a questo importante risultato.”

Ma gli interventi sul lago di Castel dell’Alpi non si fermano qui. Per garantire la massima fruibilità del lago l’Amministrazione comunale di San Benedetto Val di Sambro ha recentemente proceduto all’affidamento in sponsorizzazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, alla Cooperativa di Produzione e Lavoro di Castel Dell’Alpi gli interventi di manutenzione ordinaria quali il taglio della vegetazione in alveo e ripariale e la manutenzione dei sentieri del lago; affidamento che avrà la durata di 4 anni e che vedrà impegnata la cooperativa in interventi di pulizia costante dei percorsi, al fine di rendere ancora più apprezzabile il contesto alle numerose persone che in questi anni stanno ricominciando a visitarlo.

Ho molto apprezzato la disponibilità della cooperativa di farsi carico di interventi di cura e valorizzazione di Castel dell’Alpi, aspetto questo che dimostra ancora una volta quanto sia grande l’attaccamento che la stessa ha per il paese e l’attenzione che riserva alla cura del nostro territorio. E’ questo un altro grande esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, che individua nella sponsorizzazione la forma attraverso la quale eseguire interventi di valorizzazione e decoro urbano a carico dei soggetti privati, in modo che la loro realizzazione sia tale da non gravare economicamente sull’Ente, dare comunque beneficio a chi la realizza e valorizzare così il territorio” ha dichiarato il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni, che ci tiene a fare un ultimo ringraziamento anche ai singoli cittadini che in maniera autonoma, volontaria e silenziosa da anni si adoperano per la sistemazione delle aree pertinenziali, interventi che hanno col tempo notevolmente accresciuto il pregio del contesto.

L’Amministrazione Comunale informa infine che in autunno prenderanno il via gli importanti lavori di esvaso del lago, una scelta questa motivata dalla volontà del Comune di non limitare la fruibilità del lago ai turisti e, di conseguenza, di non limitare l’attività degli esercizi commerciali presenti nel pieno della stagione estiva.