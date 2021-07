Continua la rassegna di spettacoli dedicati ai più piccoli “Evviva i Cortili”, organizzata da Tir Danza in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese. Si tratta di quattro appuntamenti, due dei quali presso il Parco Di Vittorio a Spezzano e gli altri due presso il giardino della biblioteca comunale BLA. L’ingresso è libero e gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti; necessario essere muniti di mascherina.

Giovedì 22 luglio, alle ore 21, andrà in scena il secondo appuntamento, intitolato “Alice nel Paese delle Meraviglie”, e avrà luogo presso il Parco Di Vittorio di Spezzano (via Giuseppe Di Vittorio, scuole Menotti). Si tratto di uno spettacolo di teatro d’attore, con canzoni e pupazzi animati a vista (Teatro Dell’Erba Matta), di e con Daniele Debernardi (musiche di A. Greco, tecnici di laboratorio E. Debernardi, G. Rossello).

“Se non sono la stessa dovrò domandarmi: chi sono dunque? Questo è il problema… ” dice Alice prima di avventurarsi nel Paese delle Meraviglie, luogo assurdo e incomprensibile. La curiosità porta Alice in un mondo sottosopra, popolato da personaggi fantastici, dove il non-senso è protagonista. Tutta la scenografia è stata realizzata con materiale di recupero (cassette di legno, secchielli di plastica, tubi in PVC e in lega…) un riciclo totale di oggetti che montati e colorati riproducono il mondo onirico di Lewis Carroll. Anche i protagonisti sono tutti pupazzi (realizzati con lattice, gommapiuma e legno), sagome e oggetti costruiti con materiale di recupero. La messa in scena segue fedelmente il racconto originale con un’accurata ricerca di suoni, rumori e melodie che accompagnano la narrazione.

Gli altri appuntamenti:

Giovedì 5 agosto – “Biancaluna” (BLA)

Giovedì 19 agosto – “Fedroesopolafontaine Favole” (Parco Di Vittorio)

Per prenotarsi: tel. 329 7049054 – mail direzione@tirdanza.it. In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati.