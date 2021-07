Nella serata di ieri personale della Squadra Volanti è intervenuto in viale Louis Pasteur, su segnalazione della Sala Operativa di una rapina in atto presso il supermercato “Rossetto”. Qui un soggetto aveva oltrepassato la cassa con un carrello colmo di merci (il cui valore in seguito appurato era di 800 Euro). Fuggito verso l’esterno del supermercato, l’uomo millantava di avere un coltello, affermando di non avere remore nell’utilizzarlo contro la guardia giurata, il vice direttore dell’esercizio commerciale e il cassiere dello stesso.

Alla vista delle Volanti il soggetto, sentendosi braccato, abbandonava il carrello e si dava alla fuga in direzione di Rubiera. Gli agenti riuscivano tuttavia a raggiungerlo, a bloccarlo e a perquisirlo. La perquisizione dava esito negativo. La merce veniva riconsegnata al supermercato e l’uomo, privo di documenti, accompagnato presso gli uffici della locale Questure per gli accertamenti del caso ed appurare la sua reale identità. Sottoposto a rilievi biometrici si accertava che si trattava di D.V., classe ‘90, di nazionalità italiana.

Arresto per il reato di tentata rapina impropria e per avere utilizzato (tuttavia senza riuscirci) la violenza subito dopo la sottrazione della merce per assicurarsi il possesso della stessa.