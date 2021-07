Dopo un anno di stop forzato, venerdì 16 e sabato 17 luglio a Praticello di Gattatico torna il Praticio Rock. La manifestazione è organizzata dai ragazzi del Centro Giovani “La Palazzina”, in collaborazione con la Pro Loco di Gattatico, l’Avis di Gattatico ed il patrocinio del Comune di Gattatico.

La ventunesima sarà un’edizione speciale, nata dalla ferma volontà da parte di tutti i volontari di ricreare un momento di condivisione tra le diverse generazioni che da sempre animano la festa.

Il consueto successo che la accompagna è determinato dal forte impegno di ragazzi, dai 14 ai 35 anni, uniti per un unico scopo: la riuscita della festa, al fine di sostenere i progetti del Centro Giovani e dar continuità ad un servizio fondamentale per la comunità.

Si parte venerdì 16 con “Max Pezzali Tribute”, per intraprendere un viaggio musicale nel mondo degli 883 e di Max Pezzali.

Si conclude sabato 17 luglio con i coinvolgenti “Spingi Gonzales”: una vera cover band a tutto campo per due ore di puro divertimento, con un repertorio che tocca le più grandi hit della musica pop (e non solo), in uno show energico e di altissimo livello.

Per rispettare tutte le normative vigenti e per garantire il distanziamento, sono state predisposte diverse aree dove dislocare il pubblico (ed il personale in servizio volontario) in tutta sicurezza.

L’accesso non prevede l’obbligo di prenotazione, ma sarà obbligatorio l’uso della mascherina nei momenti in cui il distanziamento non potrà essere rispettato.

L’accesso è garantito fino ad esaurimento posti.

Sarà attivo in entrambe le serate il servizio ristorante (che come di consueto offrirà buon cibo e ottima birra), oltre al cocktail-bar.

I concerti inizieranno alle ore 22:00.

Il Praticio Rock, come da tradizione, è e rimane ad ingresso gratuito.

Appuntamento presso il Parco della Sala Polivalente, in via Cicalini, a Praticello di Gattatico (Re).

Per maggiori informazioni: Facebook.com/praticiorock / praticiorock@gmail.com