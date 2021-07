Domenica 18 luglio 2021 due appuntamenti a Fiorano Modenese, tra musica, socialità e volontariato!

L’associazione “Change 4 Mada”* propone un concerto-aperitivo dalle ore 18.30, presso il Parco di Villa Pace, a scopo benefico. L’intento infatti è raccogliere fondi da inviare alle popolazioni in difficoltà economica del Madagascar. Il costo d’ingresso è di 15 euro a persona (10 euro per bambini sotto i 10 anni). Agli utenti saranno forniti una box di cartone con porzioni di stuzzichini e un cocktail.Tutte le stoviglie in dotazione saranno plastic-free e a esibirsi saranno i Numana Acoustic Band. Obbligatoria la prenotazione ai numeri: 339-5982030 o 339-5746511. Necessario essere muniti di un telo. In caso di maltempo, l’evento è spostato a domenica 27 settembre.

In Piazza Ciro Menotti invece, concerto live dei Flexus, dalle ore 21. I Flexus presentano dal vivo i loro repertorio originale con l’anticipazione di brani del prossimo album in uscita a settembre ‘Piccoli accorgimenti per non esser distanti’. L’iniziativa è a cura di Associazione Caotica Musique. Ingresso gratuito con prenotazione già possibile su EventBrite. Il concerto è arricchito dall’utilizzo di visual che in alcuni punti creano un grande impatto emotivo.

*“Change 4 Mada” nasce a Maranello da un gruppo di amici che condividono gli stessi ideali. Dopo il primo viaggio in Madagascar nel 2018, Simona e Andrea tornano in Italia con la voglia di fare qualcosa per ricambiare le persone speciali che tanto hanno aiutato loro in una terra lontana e meravigliosa. Nasce così l’associazione, che ha come finalità quella di aiutare a migliorare le condizioni socio-sanitarie dei villaggi nella zona a sud del Paese, la più povera, perché colpita da costante siccità. Il progetto è creare un dispensario farmaceutico e un orto adiacente per la sussistenza delle famiglie. È un’associazione apolitica, senza scopo di lucro, che crede nella forza della solidarietà e della carità cristiana, in un sentimento di fratellanza che va oltre le differenze di razza e pensiero.