Nel bellissimo mare di Cagliari si è svolto nel weekend il trofeo Sant’Elia, appartenente al circuito Fin, con una 2.5 km sabato e una 3 km domenica, occasione in cui Carlo Vitiello, atleta sardo della Sea Sub Modena si piazza rispettivamente terzo e secondo nella categoria M30 e sale sul podio come il padre Antonio residente sull’isola.

Nella vicina Corsica, sempre nel weekend, si sono svolte gare su 5 km e miglio marino. Nella prima distanza Giulia Gatti (Sea Sub) vince la classifica femminile della categoria open, nella seconda Marco Zanasi (Cs GdF) bissa il successo sempre nella open.

Il prossimo appuntamento per le acque libere è previsto sabato 17/7 con la storica Cavi Sestri. La gara più antica del circuito Fin, quest’anno è stata posticipata a luglio causa pandemia, e alla prenderanno parte molti atleti gialloblu.