Nella giornata di sabato 10 luglio, nelle ore mattutine, dagli operatori della Polizia Locale di Fiorano Modenese sono stati effettuati diversi controlli del rispetto dei limiti di velocità.

A seguito di tali monitoraggi, sono state riscontrate 7 infrazioni per il superamento dei limiti stabiliti. In particolare, 5 i verbali per superamento dei limiti previsti di oltre 10 km/h, ma non oltre i 40; e 2 i verbali per sanzioni da superamento della soglia di 40 km/h, ma non oltre i 60. In ultimo, sono state ritirate due patenti di guida di conducenti che hanno superato il limite di velocità consentito di oltre 40km/h, con uno dei due che effettuava la velocità di 102 km/h in un tratto stradale dove vigeva il limite di 50.

Data la chiusura – nel fine settimana – di molte aziende, nella giornata del sabato le strade fioranesi sono meno trafficate, il ché porta un maggiore numero di guidatori a commettere infrazioni, non rispettando le velocità consentite. Questi però non considerano che proprio il superamento dei limiti è tra le cause principali degli incidenti stradali più pericolosi, troppo spesso con esiti mortali.

Sia come sia, la Polizia Locale di Fiorano Modenese, grazie al personale e alla strumentazione di cui dispone, effettua regolarmente i controlli del caso, per sanzionare comportamenti pericolosi, a garanzia della sicurezza dei cittadini.