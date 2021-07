Continua a crescere la percentuale della raccolta differenziata in città. Per l’anno 2020 a Sassuolo, infatti, è pari a 67,5% segnando grazie all’impegno della cittadinanza e ai progetti attuati negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale, una continua crescita.

2016 —> RD = 61,8%

2017 —> RD = 64,1%

2018 —> RD = 66,2%

2019 —> RD = 67,2%

2020 —> RD = 67,5%

“Un’ottima notizia – afferma l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Ugo Liberi – che premia il lavoro svolto dagli uffici ma soprattutto l’attenzione e la collaborazione dei cittadini che, soprattutto in questo caso, è più che mai fondamentale”.

La raccolta differenziata dei rifiuti, oltre che un obbligo di legge, è un dovere, non solo per la pubblica amministrazione che deve dotarsi e quindi offrire un servizio adeguato, ma anche per il cittadino.

L’attività giornaliera di separare i rifiuti nelle diverse frazioni oggetto di raccolta è sicuramente complessa ed impegnativa, ma è essenziale che si sviluppi una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di questo processo, il cui obiettivo è ridurre la quantità di rifiuto secco indifferenziato da smaltire al termovalorizzatore o in discarica ed aumentare il rifiuto differenziato da avviare a recupero o riciclaggio.

È vietato sia l’abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti sia l’introduzione nei cassonetti di rifiuti non conformi alla specifica tipologia di raccolta.