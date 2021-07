Venerdì 9 luglio nel castello di Spezzano si terrà l’incontro ‘Donne al centro della ripartenza’ promosso dal gruppo Donne Lapam in occasione del congresso elettivo. L’evento avrà inizio alle 18 e sarà aperto dal sindaco di Fiorano Francesco Tosi, seguirà la tavola rotonda che avrà come oggetto la Gender equality (una delle priorità principali del Pnrr) e più nello specifico, il suo ruolo nella ripresa economica post pandemica come questione trasversale per tutta la nostra società.

Interverranno la nota influencer economica e fondatrice di Will, Imen Jane, Emanuela Bacchilega, presidente Confartigianato Ravenna e vicepresidente nazionale Donne Impresa Confartigianato, la sindaca di Formigine Maria Costi, Cinzia Ligabue, presidente Licom e neo presidente regionale Donne Impresa Confartigianato.

Per informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.