Si è svolta sul tradizionale tracciato di 8,6 km da Ponte Pianello a Piazzale Dante la Cronoscalata della Pietra “Montasi su in Bismantova”. Per non intersecare l’intenso afflusso di escursionisti e turisti che nei fine settimana affollano l’area della Pietra, Università del Pedale, ASD Cooperatori e ACSI Ciclismo hanno promosso ed organizzato la giornata di recupero della cronoscalata in un pomeriggio infrasettimanale.

La gara era stata rinviata lo scorso 10 giugno a causa di un forte e prolungato temporale. Nonostante la variazione di data e la nuova collocazione nel calendario nazionale i partecipanti sono arrivati anche da lontano. Primo classificato della graduatoria assoluta è risultato Fabrizio Pellizzoni della ASD Staffora Pavia che ha chiuso il percorso tutto in salita con pendenza max del 13% in 21’00” con una velocità media di 24,57 km/h. Il ciclista pavese ha preceduto di 30” Fabrizio Rambelli della Hicari Stemax Cremona e di 38” Gabriele Webber del CC Rotaliano Mezzolombardo.

Nella categoria Junior Under 29 il podio è tutto reggiano con Samuel Motta della New Bike Scandiano davanti a Giacomo Tosi della ASD Cooperatori ed Edoardo Viani della Ciclistica Sampolese. Questi i vincitori delle altre categorie. Senior 1: Alessandro Chiesa (ASD Minerva Parma). Senior 2: Gianluca Notari (ASD Via Emilia). Veterani 1: Fabrizio Rambelli (Hicari Stemax). Veterani 2: Fabrizio Pellizzoni (Staffora Pavia). Gentleman 1: Rocco Russo (Uisp Parma). Gentleman 2: Luigi Scagliarini (Team Horse Parma). Super Gentleman A: Gabriele Webber (CC Rotaliano). Super Gentleman B: Ugo Stegagno (GSA Zerowind Verona). Woman B: Federica Romei (Università del Pedale Castelnovo ne’ Monti). Il recupero della Cronoscalata della Pietra ha coinvolto cicloamatori specialisti della salita giunti anche da Genova, Torino, Rovigo, Brescia, Ferrara e Bologna. La gara a cronometro ha completato il programma degli eventi correlati alla Granfondo Matildica 2021 racchiusi nella “settimana della bicicletta”.