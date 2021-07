Ci sono ancora alcuni posti per piccoli ‘filosofi in erba’ che abbiano vogliano partecipare a ‘FilosoFare – Esercizi filosofici per giovani apprendisti’, laboratorio filosofico per bambini dai 7 ai 10 anni, a cura di Prisca Amoroso, che si svolgerà mercoledì 7 luglio dalle 17.00 nel giardino della biblioteca comunale Paolo Monelli di Fiorano Modenese.

La vita di ogni giorno offre molte occasioni per porci domande filosofiche. Per imparare a coglierle, occorrono alcune semplici regole e un po’ di allenamento, l’esperto costruirà con i piccoli partecipanti un quaderno filosofico da portare con sé durante le vacanze estive.

Il laboratorio è gratuito con iscrizione obbligatoria ed è organizzato nel rispetto delle norme anti-contagio. Per info ed iscrizioni: 0536 833403 o biblioteca@fiorano.it

Il progetto FilosoFare, ideato e organizzato dalla Fondazione Collegio San Carlo, a partire dal 2015, prevede lo svolgimento, in alcune biblioteche di Modena e della provincia, di laboratori dedicati alla filosofia con i bambini.

Durante queste attività, a partire da un problema iniziale, i bambini si confrontano tra loro e con gli adulti su una varietà di temi e questioni filosoficamente rilevanti, quali il rapporto con la natura, il rispetto delle regole, l’organizzazione di una città ideale, la convivenza con gli altri, il confronto con la diversità, la conoscenza di se stessi e l’uso delle nuove tecnologie.