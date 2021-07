Continua incessante l’intensa attività di contrasto allo spaccio da parte della Polizia di Stato che nei giorni scorsi ha condotto a due arresti eseguiti dalla locale Squadra Mobile e, nella giornata di ieri, un arresto del Commissariato di P.S. “Due Torri – San Francesco”.

Martedì 29 giugno personale della 4^ Sezione della Squadra Mobile, in zona Corticella, ha sottoposto a controllo un soggetto marocchino del 2003 in via Campagnoli, che era stato avvistato aggirarsi spesso in zona con fare sospetto. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 5,56 gr, e 50,00 euro. Il reo, minorenne, veniva tratto in arresto e accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza di via del Pratello.

Nel corso della medesima giornata, durante il pomeriggio, i poliziotti della locale Squadra Mobile sottoponevano a controllo un soggetto albanese del 1988 in Via Casoni, che venivano trovato in possesso di 31,30 gr di cocaina e tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente.

Stanotte la volante del Commissariato “Due Torri San Francesco”, notava in via Matteotti un soggetto in bici, Tunisino dell’86, che alla vista dell’auto di servizio aumentava la pedalata facendo, così, insospettire gli operatori che procedevano a controllo. L’uomo opponeva resistenza, sbracciando e urlando, e tentava di darsi alla fuga. Una volta bloccato gli operatori lo trovavano in possesso di 8 involucri, contenenti cocaina, predisposti per l’attività di spaccio, per un peso complessivo di 3,25 gr.

L’uomo, pregiudicato per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per resistenza a Pubblico Ufficiale e sarà sottoposto a direttissima in data odierna.