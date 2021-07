La FAW, una delle più importanti imprese automobilistiche cinesi, in joint venture con SILK-EV, società internazionale specializzata nell’ingegneria e nel design di auto, sta investendo un miliardo di euro in Emilia-Romagna per la produzione di auto elettriche di alta gamma. Questi investimenti si inseriscono nel più generale interesse delle società cinesi per il settore europeo dell’automotive.

Come si colloca la Cina nel settore automobilistico globale? Qual è il potenziale impatto degli investimenti cinesi sul tessuto produttivo del nostro paese? Quali sono le prospettive dell’auto elettrica e quali le conseguenze sulle esigenze formative e la richiesta di nuove figure professionali?

Un’occasione di discussione e confronto su questi temi è offerta dal convegno “L’industria dell’auto e la Cina nell’era dell’auto elettrica e della mobilità sostenibile”, in programma venerdì 2 luglio 2021, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) di Unimore e fruibile anche in diretta streaming su tv.unimore.

Dopo i saluti istituzionali, a partire dalle ore 9.30, sono previsti gli interventi di tre docenti del DEMB di Unimore: la Prof.ssa Margherita Russo su produzione, commercio e valore dell’industria automobilistica globale; il Prof. Francesco Pattarin sul ruolo di Asia e Cina nel network globale automotive e il Prof. Sergio Paba sull’industria automotive cinese.

A seguire Riccardo Campanile del Centro Studi sulla Cina contemporanea parlerà di Politica industriale e supporto pubblico nell’industria automotive cinese, la Prof.ssa Cinzia Parolini del DEMB di investimenti cinesi nel settore automotive europeo ed il Prof. Gianluca Marchi del DEMB fornirà una comparazione tra le strategie di players internazionali e cinesi del settore auto.

Nel primo pomeriggio, alle ore 14.00, il Prof. Giovanni Solinas del DEMB parlerà della domanda di lavoro nel settore automobilistico in Emilia-Romagna e delle nuove skills richieste; i Proff. Francesco Leali e Marko Bertogna del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari (DIEF) di Unimore di mobilità smart e guida autonoma ed il Prof. Davide Barater del DIEF di elettrificazione dei veicoli.

Dalle 15.45 prenderà il via la tavola rotonda “La Cina e l’industria automobilistica: quali opportunità per l’Italia e la Motorvalley?” dove interverranno i docenti Unimore Sergio Paba e Francesco Leali; Alberto Bradanini, Presidente del Centro Studi sulla Cina contemporanea ed ex Ambasciatore d’Italia in Cina, Giacomo Danisi, Amministratore delegato di Danisi Engineering; Michele De Palma, responsabile Automotive Fiom; Ruben Sacerdoti, Responsabile del servizio Attrattività e Internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna.

Per informazioni è possibile contattare il Prof. Sergio Paba (sergio.paba@unimore.it) o la Dott.ssa Teresa Serra (teresa.serra@unimore.it).