Con la commedia girata a Modena “Ci vuole un fisico” opera prima di Alessandro Tamburini – che sarà presente in sala – in programmazione domani domenica 27 giugno alle 21.15 al Giardino Perla Verde a Nonantola si avvia verso la conclusione la rassegna serale estiva del Nonantola Film Festival 2021, organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione su EventBrite. Nel cast anche Anna Ferraioli Ravel, Francesca Valtorta, Niccolò Senni e comparse modenesi.

Prima del film, la proiezione del cortometraggio “Correnti di solidarietà” di Marco Frezza – anche lui presente in sala – girato a Nonantola durante i tragici giorni dell’alluvione lo scorso dicembre 2020.

Alessandro ha un appuntamento con Francesca, la ragazza dei suoi sogni: un nove pieno, nella classifica ingenerosa che colloca le persone su una scala da uno a dieci in base al loro aspetto fisico. Anna ha un appuntamento con Pietro per cui ha perso trenta chili in tre mesi, proprio cercando di conformarsi a quel canone estetico che ha poco spazio per la differenza individuale. L’appuntamento di entrambi è fissato nello stesso ristorante di Modena, ma ad entrambi verrà data buca: il frequente destino di chi appartiene alla categoria “un po’ sopra il brutto” e molto sotto la sicurezza di sé, cui appartengono sia Alessandro che Anna. Proprio dal reciproco incontro potrà (forse) scaturire quella consapevolezza di sé e quella sana attitudine a fregarsene delle apparenze (proprie e altrui) che apre la porta alle relazioni di qualità.

Programma e info su www.nonantolafilmfestival.it