“Dopo la recente, trovata, politica dei recuperi delle rette scolastiche, trasporti, mense e lo “sconto” dieci (10 %) pagamento in conto, annunciato, in una intervista, dall’apparato tecnico del Comune, evidentemente frutto di una scelta politica, propagandata come lotta alla evasione…..forse sarà sfuggito il lavoro a livello Centrale sulla riforma della riscossione e le proposte del raggruppamento del centro/destra, ricordiamo una delibera di Consiglio del 21 dicembre 2020, n° 50, trattante le aliquote della Nuova IMU ed Addizionale Comunale IRPEF, anno 2021.

– Fabbricati di lusso 0,60%

– Terreni Agricoli 1,06%

– Terreni Edificabili 1,01%

– Omissis

– Addizionale Comunale IRPEF 0,80% aliquota unica con esenzione reddito inferiore a 15.000 euro

Nella previsione di gettito di euro 17.770.000, la perdita di euro 100.000 motivata da uno sconto IMU, per i titolari di aree edificabili, dello 0,5, vista, secondo l’osservatorio della Giunta, la stagnazione economico del settore edilizio.

Non siamo ancora riusciti a capire le competenze di un operatore del settore edilizio tipico, dal possesso e gestione di aree edificabili….. addirittura nel caso di specie, trattato meglio, fiscalmente, di chi la terra, ancora la lavora.

Fin dal 2007, in Consiglio avevamo chiesto la tassazione ai fini ICI, delle aree potenzialmente edificabili contenute nello strumento urbanistico approvato…..in spregio alla norma contenuta nel D.L. 223/2006…..a Sassuolo “ non si paga “ l’area individuata nel PSC.

Roba da “zona depressa” per le abitazioni di lusso che non abbondano, anzi, anche in questo settore, siamo intervenuti ufficialmente, Giunte silenziose, per correggere le discrasie catastali, evidenti, con quartieri popolari accatastati in A2 come residenziali e ville con piscina.

Forse l’Ufficio Tecnico del Comune, ci potrà dire il successo o meno della normativa di sostegno al settore edile, quelli che si sporcano le mani di calce…… e quelli con la rendita parassitaria al sole.

In questi giorni il Consiglio dovrà approvare le aliquote TARI, sarebbe il caso di rivedere, complessivamente la politica fiscale comunale, anche con una importante politica di sostegni alle categorie in sofferenza ed attenzione al sociale…..diciamo, ad esempio, trasporti scolastici, asili nido, mense scolastiche, a carico del bilancio pubblico”.

(Mario Cardone, Socialisti Municipalisti Sassuolo)