Una triste storia quella che hanno dovuto affrontare i Carabinieri della Stazione di Fabbrico. I fatti risalgono alla fine del mese scorso. Secondo la ricostruzione fatta dai militari dell’Arma un uomo, poi identificato in un 36enne di Moglia, in evidente stato di ebbrezza alcolica, entra il un bar di Rolo e, senza alcun motivo, comincia ad inveire contro un giovane disabile presente nel locale. Scontato l’intervento di un altro avventore che, vista la situazione cerca di placare gli animi dell’aggressore, prendendo le difese del giovane ma ricevendo, per tutta risposta, prima un violento colpo al viso e poi, una volta a terra, una serie di calci e pugni.

Da qui la richiesta d’intervento al 112 dei Carabinieri che invia immediatamente sul posto una pattuglia della vicina Stazione di Fabbrico. I militari, dopo essersi assicurati dei soccorsi in favore della vittima, procede a raccogliere le testimonianze dei presenti grazie alle quali è possibile risalire alle generalità dell’aggressore. Ultimati gli accertamenti, ieri, i Carabinieri della Stazione di Fabbrico hanno formalizzato a carico del 36enne di Moglia una denuncia per il reato di lesioni personali aggravate, reato per il quale l’uomo ora dovrà rendere conto alla magistratura reggiana. Per la vittima, un 59enne del luogo, è stato necessario il ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Reggio Emilia.