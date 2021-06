I Carabinieri della Stazione di Vergato hanno arrestato una coppia di rumeni per furto di energia elettrica. L’arresto è stato eseguito nel corso di un’indagine che i militari avevano avviato per verificare l’utilizzo dell’energia elettrica da parte dei due soggetti, lui 51enne, lei 37enne, entrambi con precedenti di polizia e domiciliati in un’abitazione del luogo.

Anziché attivare un normale contratto per usufruire dell’utenza e pagare le bollette, la coppia aveva scelto di avere lo stesso servizio, alterando un altro contatore dell’abitazione per utilizzare l’energia elettrica in maniera anonima e gratuita. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due rumeni, sono stati rimessi in libertà ai sensi dell’Art. 121 del Codice di Procedura Penale.