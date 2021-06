La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 31 anni responsabile del reato di tentata rapina aggravata. Nella tarda mattinata del 18 giugno scorso, un uomo ha contattato la centrale operativa riferendo di trovarsi nei pressi della Stazione ferroviaria e che un soggetto aveva appena tentato di appropriarsi del suo pacchetto di sigarette e di una banconota da 20 euro minacciandolo, con un coltellino svizzero, di consegnarglieli.

Rimanendo in contatto telefonico con la vittima, che non ha mai perso di vista il suo aggressore, la Centrale Operativa ha informato immediatamente il personale del Posto Polfer, che con l’ausilio dei militari di “Strade Sicure” ha individuato e bloccato lo straniero, fino all’arrivo della Squadra Volante che ha poi proceduto al suo arresto.

Il 31enne, che ha spontaneamente consegnato il coltellino, è stato accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi dai quali sono emersi a suo carico precedenti penali e di polizia per reati di rapina aggravata, ricettazione e in materia di stupefacenti.

Lo straniero, su disposizione del Magistrato di turno, è stato associato presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida dell’arresto da parte del G.I.P. del Tribunale di Modena.