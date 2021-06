Per la realizzazione a S.Michele dei Mucchietti della rotatoria all’incrocio tra la provinciale 19 e le strada comunali via del Bacino e via S.Michele, la Provincia mette a disposizione un contributo di 100 mila euro. Il finanziamento è previsto nella convenzione tra i due enti e la società Sassuolo gestioni patrimoniali, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio provinciale; l’investimento complessivo ammonta a 640 mila euro, di cui 540 mila euro a carico del Comune che ha già approvato la convenzione.

L’obiettivo dell’intervento, ha spiegato Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia, è di «migliorare la scorrevolezza ma soprattutto la sicurezza lungo un’arteria strategica nei collegamenti tra l’Appennino ovest e il distretto ceramico».

Oltre a concedere il contributo finanziario, la Provincia si impegna a garantire il supporto tecnico, urbanistico e amministrativo e nelle procedure di esproprio che saranno eseguite dal Comune mentre la Sgp, dopo aver predisposto il progetto esecutivo, gestirà l’appalto e la direzione lavori che, nei piani del Comune, saranno realizzati il prossimo anno.

Una volta completata, la rotatoria sarà gestita dalla Provincia.