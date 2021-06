La Pallacanestro Scandiano saluta il PalaRegnani imponendosi in volata nell’ultima gara interna stagionale di Serie B femminile. A cadere sotto i colpi delle biancoblu, che proseguono così nella serie positiva centrando la quarta vittoria di fila, è Finale Emilia: le ospiti toccano il +8 nel secondo quarto, prima che Pellacani (Mvp di giornata) riesca a trascinare le compagne ricucendo lo strappo prima dell’intervallo. Nella ripresa è battaglia vera, punto a punto, fino all’infuocato finale: Finale trova il +1 a 5” dalla sirena, poi è Fedolfi, in uscita dal time out, a trovare il canestro decisivo.

PALLACANESTRO SCANDIANO-ROYAL BASKET FINALE EMILIA 56-55 (14-7, 24-26, 42-36)

PALLACANESTRO SCANDIANO: Fedolfi 9, Accini 18, Bini 2, Cisse, Marino 4, Teti ne, Pellacani 13, Nalim, Tagliavini 2, Meglioli 8. All. Pietti.

Arbitri: Delrio e Politi di Reggio Emilia.