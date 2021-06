Al via la rassegna di cinema estivo che si terrà nel cortile delle scuole elementari di via Costa a partire dal 21 giugno. Verranno applicate riduzioni particolari per gli Under 14 nelle serate del lunedì dedicate a bambini e ragazzi.

Nella rassegna di quest’anno sono presenti due film con scene girate a Guastalla: “Si muore solo da vivi” e “C’è tempo”.

Cortile Scuole Elementari – Via A. Costa – Guastalla

Inizio proiezioni ore 21.30 (a partire dal mese di agosto ore 21.00)

A causa delle norme di distanziamento e gestione degli ingressi, i posti a sedere saranno limitati.

Sono vivamente consigliate la prenotazione e la prevendita presso l’Ufficio Cultura (0522 839761 – 756 / ufficiocultura@comune.guastalla.re.it)

Le proiezioni del lunedì sono dedicate in partricolare a bambini e ragazzi