Sabato 19 giugno, alle ore 20.30, presso il Castello di Spezzano (via del Castello 12, Fiorano Modenese), si terrà la quarta serata di selezione del “Premio Via Emilia. La strada dei cantautori”. Si tratta dell’ultima di quattro selezioni, avvenute prima a Formigine, Modena e Maranello, che porteranno alla scelta dei finalisti del concorso.

Il Premio Via Emilia, arrivato alla sua terza edizione, è nato per dare un’opportunità e un riconoscimento ai giovani cantautori talentuosi che si affacciano al mondo della musica, celebrando contemporaneamente la tradizione musicale del nostro territorio. Uno spettacolo giovane e coinvolgente, che anima le sere d’estate.

Nella selezione di sabato 19 si esibiranno sette artisti: Khorakhanè, Giulio Benassi, Ivan Erroi, Funk A Delhi, Marco Arati, Emanuele Masini e Matteo Manicardi.

Le esibizioni dei cantautori in concorso saranno inframmezzate dalla presenza di ospiti musicali come Marco Baroni e Silvia Cuoghi, e dai classificati nelle precedenti edizioni del concorso come Matteo Frassineti e Vanni Cigarini & Tatanka Mani.

La finale del concorso avrà luogo il 1° luglio a Sassuolo, in Piazzale Della Rosa, e sarà trasmessa anche in diretta streaming.