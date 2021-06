Proseguono nel territorio di Castelnovo le iniziative che animano il territorio, in questo periodo già meta di tantissimi turisti e visitatori. Attività tra sport, cultura, benessere, scoperta del territorio e delle sue tradizioni.

Come ogni mercoledì nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre tornano il 16 giugno i Mercoledì del Sassolungo a cura del CAI – sezione Castelnovo Monti, con arrampicata e cena al sacco: il ritrovo è alle 16 lungo via Bismantova, in corrispondenza con la strada che sale verso l’acquedotto (Iscrizioni e assicurazione obbligatoria per i non soci. Informazioni: www.caibismantova.it).

Mercoledì 16 giugno e giovedì 17 giugno è in programma il saggio a cura della scuola di Teatro “Spazio Effebi 19”, a Felina nei locali del centro sociale: in entrambe le serate sarà possibile cenare alle ore 19.30, mentre lo spettacolo sarà alle ore 21.15 spettacolo. La prenotazione è obbligatoria (Info e prenotazioni tel. 347 3127944, effebiti@gmail.com).

Venerdì 18 giugno tornano i Gruppi di Cammino, le passeggiate con accompagnatori esperti in scienze motorie, a partecipazione libera e gratuita, alla scoperta del benessere, dell’ambiente e del paesaggio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Castelnovo Monti – Assessorati all’Ambiente e allo Sport, in collaborazione con Ausl – Distretto di Castelnovo Monti, Uisp – sport per tutti, l’Area Mab Unesco dell’Appennino, il progetto di comunità Montagne di salute e il Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Il ritrovo sarà sempre in Piazzale Vittime di Roncroffio (sotto la Pieve di Castelnovo) alle ore 18.30. Per partecipare è obbligatorio seguire le misure igienico – sanitarie per la prevenzione del rischio da contagio. Per informazioni: Uisp Tel. 0522 267211 e Comune di Castelnovo ne’ Monti, Ufficio Promozione del Territorio Tel. 0522 610208 – 610274.

Sempre venerdì 18 giugno, si terrà invece al Teatro Bismantova il primo appuntamento con le letture dantesche che rappresentano una anticipazione del Nonfestival L’Uomo che Cammina 2021: per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Francesca Bianchi leggerà il canto XVII del Paradiso, con accompagnamento musicale di Patrizia Filippi al flauto, commento e introduzione di Thomas Predieri (In collaborazione con l’Istituto “Peri-Merulo”). L’appuntamento è per le ore 21 al Teatro Bismantova: ingresso gratuito su prenotazione (www.codazero.it, Teatro Bismantova tel. 0522 611876).

Domenica 20 giugno dalle 8 alle 19 appuntamento con Felina Shopping, la qualità al mercato che fa rivivere la tradizione, con la partecipazione dei produttori della Comunità Slow Food dell’Appennino Reggiano.

Sempre domenica, 20 giugno, al Centro Coni di Atletica Leggera dalle ore 10 si svolgerà il Campionato Regionale Giovanile a prove multiple, per le Categorie Cadetti e Ragazzi (Informazioni: Atletica Castelnovo Monti, Cell. 338 5270881, mail atleticanemonti@libero.it).

Ancora domenica, al Teatro Bismantova alle ore 20 sarà proiettato l’ultimo film di Woody Allen, Rifkin’s festival (evento a pagamento su prenotazione: www.codazero.it. Info: Teatro Bismantova tel. 0522 611876).