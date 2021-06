LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’Inghilterra non stecca all’esordio davanti ai propri tifosi e batte la Croazia per 1-0 nella partita inaugurale del gruppo D grazie alla rete di Sterling che consente agli uomini di Southgate di mettere al sicuro i primi 3 punti di Euro 2020. Parte con il piede sull’acceleratore l’Inghilterra, caricata dal pubblico di Wembley, tanto che bastano 6 minuti per vivere la prima emozione. Foden riceve al limite dell’area, si sposta la palla sul sinistro e calcia; Livakovic è battuto, ma a negare la gioia del gol al giovane talento del Manchester City ci pensa il palo che respinge la sfera. Pochi minuti e tocca a Phillips cercare la botta da lontano sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Livakovic a metterci le mani deviando il pallone. La ripresa si apre con la Croazia a palleggiare tanto che il primo tiro in porta è quello di Modric con Pickford che blocca. Il gol, però, lo trova l’Inghilterra sull’asse Phillips-Sterling: passaggio filtrante del mediano per l’attaccante che calcia in area di rigore senza lasciare scampo a Livakovic firmando il vantaggio. Gli uomini di Southgate trovano nuove energie dopo il gol, Mount mette in mezzo verso Kane che però arriva all’appuntamento leggermente in ritardo mandando alto sopra la traversa, poi è lo stesso Mount su punizione a non trovare la rete per questione di centimetri. La Croazia ci prova fino all’ultimo, ma al triplice fischio di Orsato è l’Inghilterra a portare a casa l’intera posta in palio festeggiando i primi 3 punti dell’avventura europea davanti ai propri tifosi.

(ITALPRESS).