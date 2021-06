I Comuni di Formigine e Castelnuovo Rangone insieme per una mobilità sempre più sostenibile. Da domani e per tutti i week end fino al 15 ottobre, via Tonini e il suo proseguimento via Piazza, rispettivamente nelle frazioni di Casinalbo e Montale, diventeranno area ciclopedonale, con divieto di transito per tutte le vetture, esclusi i residenti, i mezzi di soccorso e la Polizia Locale.

Una scelta condivisa dalle due Amministrazioni comunali, favorita dall’inizio della stagione estiva, per promuovere la mobilità alternativa ad emissioni zero e favorire il collegamento tra i due territori con un unico percorso riservato a ciclisti e pedoni.

“Con l’istituzione di un percorso ciclopedonale tra via Piazza e via Tonini – spiega il Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi – da un lato sosteniamo la mobilità sostenibile e il rispetto dell’ambiente, dall’altro favoriamo le occasioni per fruire pienamente dei nostri territori, aspetto non meno rilevante dopo i lunghi mesi di chiusure e restrizioni. Siamo felici di aver trovato dall’Amministrazione di Formigine la piena volontà di condividere queste politiche, nella speranza che ci siano altre occasioni di scambio e collaborazione”.

“Il Comune di Formigine è impegnato in un ampio progetto sulla mobilità sostenibile, attraverso l’adozione del BiciPlan congiuntamente agli altri Comuni del Distretto ceramico, ovvero Fiorano Modenese, Maranello e Sassuolo. Questa nuova collaborazione con il Comune di Castelnuovo Rangone aggiunge un importante tassello alla visione d’insieme che si rivelerà l’unica strada per perseguire le politiche della sostenibilità ambientale” è il commento del Sindaco di Formigine Maria Costi.

L’interdizione alla circolazione veicolare è segnalata ai cittadini con opportuna segnaletica stradale, collocata sia su via Tonini a Casinalbo, sia su via Piazza.

In allegato, il comunicato congiunto del Comune di Castelnuovo Rangone e del Comune di Formigine, e una foto di via Piazza a Montale.