Convinto che la compagna avesse un altro uomo, al culmine di un litigio l’ha minacciata di morte afferrandola per la gola e cercando di strangolarla. L’arrivo improvviso della figlia minore, accorsa in camera avendo sentito le urla della mamma, ha consentito a quest’ultima di divincolarsi dalla presa e lanciare l’allarme ai carabinieri.

L’uomo, un 44enne abitante nella bassa reggiana, dapprima si è dato alla fuga per poi presentarsi spontaneamente ai carabinieri della stazione di Correggio dove, alla luce dei fatti è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, e poi ristretto a disposizione della Procura reggiana. La donna ricorsa alle cure mediche per alcune ecchimosi su collo è stata dimessa con una prima prognosi di tre giorni poi salita a 21 a seguito di ulteriori accertamenti diagnostici.

I fatti sono successi in un comune della bassa reggiana poco dopo le 15.00 di domenica 6 giugno, quando i carabinieri di Correggio sono intervenuti presso un’abitazione privata dove una donna segnalava di essere stata aggredita dal suo compagno. Sul posto i militari rintracciavano la richiedente, una 36enne, che in evidente stato di shock e con ecchimosi sul collo riferiva che a seguito di un diverbio con il suo compagno, che l’accusava di avere una relazione extra-coniugale, l’aggrediva fisicamente stringendole le mani al collo minacciandola nel contempo di morte. Le urla della donna avevano attirato l’attenzione della figlia minore. Nel vedere la piccola l’uomo mollava la presa dando la possibilità alla donna di divincolarsi. Mentre la vittima ricorreva alle cure mediche e i carabinieri avviavano le ricerche del fuggitivo, lo stesso si presentava spontaneamente in casera ammettendo le proprie responsabilità. Ricostruiti e riscontrati i fatti l’uomo veniva arrestato. Già in precedenza, a fine maggio il 44enne, sempre in relazione ad una sua presunta relazione extraconiugale, aveva percosso la compagna prendendola a calci. Circostanza questa che ha comportato per l’uomo l’ulteriore accusa di maltrattamenti in famiglia.