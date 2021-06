I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Bolognese sono intervenuti per un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte intorno alle 3:30 in via Signata a Crevalcore, in un tratto con limite di velocità a 50 km/h. Un 21enne italiano alla guida di una Fiat 500 è finito nel canale di scolo adiacente alla carreggiata. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna, in codice di massima gravità.



