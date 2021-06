Sono stati ultimati i lavori su viale Nicolò Biondo per il completamento della segnaletica verticale e orizzontale: in particolare, viene introdotta la sosta a orario (novanta minuti) negli stalli sul lato ovest della strada (verso il centro), mentre sul lato opposto la sosta rimane libera.

« In questo modo – spiega Marco Truzzi, assessore alla viabilità – si soddisfano esigenze diverse: viene data la possibilità di parcheggio a lungo termine per i residenti, ma anche a rotazione per chi deve fare acquisti in zona o recarsi brevemente in centro. Mi fa piacere aggiungere, che a seguito di misurazioni del traffico sulle vie Carducci – Biondo il traffico nelle ore di punta si è ridotto del 22% rispetto ai dati 2018. »

Fine lavori anche in via Volturno, con la realizzazione della pista ciclabile a doppio senso, in sede propria, e un attraversamento ciclopedonale più sicuro per collegare la pista ciclabile di viale Carducci con quella di via Volturno.

Sempre in tema di piste ciclabili, la prossima settimana saranno ultimati i lavori su via Manzoni; entro metà mese partirà poi un cantiere in via Ugo da Carpi, per realizzarvi una pista ciclabile bidirezionale, in sede propria, sul lato est della strada (lato stadio).