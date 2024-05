Giovedì 9 maggio al Teatro Dehon di Bologna va in scena lo spettacolo “Over the moon”

Giovedì 9 maggio, al Teatro Dehon via Libia 59 Bologna, con due rappresentazioni (ore 10.30 mattinata per gli studenti degli Istituti scolastici superiori e serale ore 21.00), va in scena lo spettacolo “Over the moon” drammaturgia e regia Alessandra Cortesi, coordinamento pedagogico Antonella Vigilante.

Lo spettacolo del gruppo Dopo…di Nuovo, Gli amici di Luca, presentato nell’ambito della 18^ edizione della rassegna “DIVERSE ABILITÀ IN SCENA Espressività, professionalità ed integrazione nel panorama teatrale” promossa dall’associazione Gli amici di Luca a cura di Fulvio De Nigris fa parte del progetto “lo sguardo che cura” con il contributo dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. Ingresso a offerta libera.

Lo spettacolo è frutto dei laboratori teatrali rivolti a persone con esiti di coma che ogni lunedì si svolgono nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Dalle note di regia di Alessandra Cortesi:

«Questo spettacolo parla del cambiamento di prospettiva, mentre ci si mette in viaggio verso qualcosa di completamente diverso da ieri. Punto di partenza l’haiku: “Il tetto si è bruciato, ora posso vedere la luna”.

La luna è un luogo magico, tra mito e leggenda, fonte di ispirazione che trasforma ogni azione reale in metafora poetica. Ariosto la fa diventare custode delle cose perdute. Lassù si nascondono il senno, insieme ai voti, le preghiere inascoltate, i vani desideri e tanto altro. Un gioco tra cosa si è perso e cosa possiamo ammirare in questa nuova prospettiva.

“Over the moon” è un’espressione che vuol dire “al settimo cielo”: questo spettacolo vorrebbe essere un abbraccio a chi gli è bruciato il tetto e può vedere l’universo».

