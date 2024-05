La consegna dell’emblema di protezione 2024: inizia la festa del Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana

Oggi 6 Maggio tre delegazioni della Croce Rossa Italiana, Comitato di Modena, hanno consegnato l’emblema di protezione di Croce Rossa nelle mani del Presidente della Provincia Fabio Braglia, dei Sindaci di Modena, dell’Unione dei Comuni del Sorbara (Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, Castelfranco Emilia e San Cesario), e dell’Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca), affinché lo stesso sia esposto sul pennone dei Municipi e del Palazzo della Provincia.

Questa, infatti, è la settimana all’interno della quale ricade la Giornata Mondiale della Croce Rossa; l’8 maggio in tutto il mondo si ricorda la nascita di Henry Dunant, padre fondatore del Movimento Internazionale di Croce Rossa e primo Premio Nobel per la Pace (1901) ed è particolarmente importante, in periodi tanto tribolati come quelli che stiamo vivendo, che sempre più si parli di Pace e di quei Principi e Valori che sono parte integrante del Movimento stesso (Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità).

Così come il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è impegnata, in tutto il mondo e nelle zone di conflitto, in Italia la Croce Rossa Italiana (presente da 160 anni) si prodiga per lenire le sofferenze dell’essere umano, in tutte le sue manifestazioni e cause. Del resto, come ha recentemente ricordato Papa Francesco nel ringraziare per il loro operato i nostri Volontari, il nostro slogan ovunque per chiunque è “un’espressione che racconta un impegno e descrive uno stile di vita, un modo di essere e di esserci, per tutti”.

A Modena Croce Rossa è presente da ben 137 anni ed anche nei nostri territori persegue, con i suoi 600 volontari, le stesse finalità che contraddistinguono l’operato del Movimento in Italia e nel Mondo. Proprio per questo riteniamo un gesto importante quello oggi compiuto e siamo al contempo onorati di affidare il nostro emblema per una settimana ai Sindaci di numerosi Comuni e al Presidente della Provincia. Lo abbiamo fatto con la speranza che quella protezione tanto importante sui campi di battaglia, possa arrivare anche nelle nostre terre aiutando chi, anche da noi, soffre che è sempre stata e resta l’unica “parte” per la quale, convinti, ci schieriamo.

A completare questa giornata per noi così densa di significato e ricca di emozioni, proseguiremo sabato 11 maggio, già dalle 9 del mattino con l’alzabandiera che avrà luogo, in piazza Roma, mentre dalle 14 in Piazza Mazzini si susseguiranno numerose iniziative per presentare in modo più concreto il nostro modo di operare e le varie attività che si svolgono sul territorio. La giornata si concluderà con una suggestiva fiaccolata dei volontari di Modena che, partendo da piazza Mazzini e attraversando le vie del centro storico, arriverà in piazza Grande.