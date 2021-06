Il Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con Agenzia della Mobilità, ha concordato con Consorzio Taxisti Reggiani (Ctr), Gaspari Viaggi S.a.s., Autoservizi De Pietri e Reggiana Autoservizi (gruppo SACA) una tariffa agevolata per le persone che usufruiranno del taxi e del servizio Noleggio auto con conducente (Ncc) per recarsi a fare la vaccinazione anti-Covid 19. In base a questa convenzione, è previsto uno sconto del 20% sul prezzo sia sulle corse di andata che su quelle di ritorno ed eventualmente, se richiesta dal cliente, anche sulla sosta in attesa della vaccinazione.



