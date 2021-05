Intitolata questa mattina a Gianni Rodari la piazzetta del giardino all’angolo tra via San Donato e via Andreini, adiacente la Coop di San Donato. Alla cerimonia per l’intitolazione hanno partecipato l’assessora alla Scuola Susanna Zaccaria, il presidente del Quartiere San Donato – San Vitale, Simone Borsari ed Efisia Curreli, presidente della Zona Soci San Donato – San Vitale, in rappresentanza dei soci Coop. Presenti inoltre due docenti in rappresentanza degli Istituti Comprensivi 10 e 11.

Gli alunni delle scuole secondarie di primo grado Besta e Saffi sono stati coinvolti nel contest “Il nome che vorrei” e hanno proposto una rosa di personalità a cui dedicare la piazzetta. I soci della Cooperativa hanno scelto di intitolarla a Gianni Rodari.