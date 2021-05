Non è dato sapere il motivo per cui l’uomo, un 47enne di Bibbiano, abbia danneggiato un auto in sosta e aggredito chiunque in quel momento gli fosse a tiro. Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Sant’Ilario d’Enza, dopo la richiesta d’intervento da parte di un cittadino pervenuta al 112, sono stati inviati nella vicina Bibbiano per cercare di sedare gli animi di un esagitato. Sul posto i militari di Sant’Ilario hanno accertato come il 47enne bibbianese, in evidente stato di ebbrezza alcolica, avesse danneggiato un’auto in sosta e, subito dopo, avesse aggredito alcuni operai appena usciti dal turno di lavoro che cercavano di calmarlo.

Non pago di quanto aveva già causato, il 47 enne ha continuato a minacciare chiunque, sino ad aggredire fisicamente e verbalmente anche i Carabinieri. Riusciti con non poca fatica ad immobilizzarlo, l’uomo è stato quindi condotto in caserma ove, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale oltre che per lesioni e danneggiamento dell’auto. Per uno degli operai è stato necessario il ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Reggio Emilia, che lo hanno dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Il 47enne è stato quindi posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.