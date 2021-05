In relazione alla rissa consumata nella giornata di sabato 22 maggio in via Eritrea a Reggio Emilia, la Polizia di Stato ha sottoposto ad indagine in stato di libertà per il reato di rissa due giovani cittadini moldavi, di cui uno minore, residenti in provincia.

In particolare, gli investigatori della squadra mobile, in assenza di informazioni assunte sul posto, hanno individuato l’alloggio da cui era stato girato il video della rissa – poi messo in rete – identificando il gruppo di giovani che lo aveva affittato, per il fine settimana, per festeggiare il compleanno di una ragazza. Durante i festeggiamenti il gruppo, probabilmente per gioco, lanciava dalla finestra qualche oggetto anche verso un gruppo di avventori dell’esercizio pubblico sottostante. Alla reazione, verbale, degli aggressori, i due indagati reagivano scendendo in strada e scatenando la rissa.

Le attività investigative finalizzate alla identificazione di tutti gli avventori che hanno partecipato alla rissa proseguono.