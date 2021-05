Dal 31 maggio saranno aperte le domande per l’accesso ai contributi regionali previsti per la copertura dei costi di frequenza ai centri estivi 2021 da parte delle famiglie di bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, possibili secondo le direttive regionali.

I servizi educativi del Comune di Scandiano hanno atteso la pubblicazione delle linee guida dei protocolli regionali per condividerli con gli enti gestori dei servizi estivi e procedere poi a raccogliere le domande di contribuzione da girare alla Regione per concorrere alla spesa come annunciato.

Il Comune di Scandiano, anche per l’anno 2021, ha infatti aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno di quelle famiglie, con bambini e ragazzi da 3 a 13 anni, che avranno la necessità di frequentare Centri Estivi nell’estate 2021.

Dalla Regione infatti sono stati resi noti i contributi alle famiglie che arrivano fino a 112 euro settimanali (per una cifra complessiva al massimo di 336 euro a bambino). Contributi a cui avranno accesso le famiglie con dichiarazione ISEE fino a 35mila euro.

Le condizioni per poter accedere al contributo, oltre a quella indispensabile di frequentare un Centro Estivo fra quelli aderenti al progetto ed accreditati dall’amministrazione, sono specificate nel bando la cui consultazione è disponibile all’indirizzo web del Comune di Scandiano.

Il modulo per la richiesta è compilabile esclusivamente online, accedendo al portale “Extranet” del Comune di Scandiano dal 31 maggio al 30 giugno 2021.

L’iscrizione al servizio va invece effettuata direttamente al centro estivo scelto.

“Oltre al contributo regionale – ha spiegato la vice sindaca Elisa Davoli – abbiamo destinato, grazie ai fondi statali dedicati, un’ulteriore somma all’abbattimento delle rette dei centri estivi. Una cifra che gireremo direttamente ai gestori. Questo porterà ad un abbattimento dei costi davvero senza precedenti per poter permettere a tutte le famiglie di accedere ai servizi, importante opportunità di educazione e socializzazione estiva”.

I centri estivi accreditati per il contributo nel Comune di Scandiano sono quelli gestiti da:

Polisportiva Scandianese via Fogliani 7 – 42019 Scandiano

Tutti giù per terra via M.L.King 5 Arceto – 42019 Scandiano

Activa ASD via Gramsci 5 – 42013 Casalgrande

A.S.D. Sportissima via Togliatti 1/c 42019 Scandiano

Nefesh scs via Oratori 18 – 42048 Rubiera

Associazione di Promozione Sociale Yes We Camp via per Scandiano 53 Arceto Scandiano (Prot. n°11902/2021);

I Briganti di Incerti Elisa snc via Cipressi 1 Scandiano

Circolo Ippico Lo Stradello via Munari 7 – 42019 Scandiano

Cooperativa Sociale Giro del Cielo via Wybicki 12/b Reggio Emilia

Cooperativa Sociale Pangea via Muratori 18/N – 42048 Rubiera