Musica dal vivo e intrattenimento a Castelnuovo per inaugurare nel migliore dei modi la lunga estate del Parco Lennon. Sabato 29 maggio va in scena il Zoven Fest, concerto di musica live e all’aperto, organizzato dall’associazione Zero51, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Rangone.

Dalle 17.30 si alterneranno all’arena del Parco diverse band locali, pronte a trascinare con la loro carica tutto il pubblico presente. Ad aprire l’evento sarà il gruppo tutto al femminile The Hurricane, a seguire spazio agli Homesick Refugees, Asma e LeoBi, Murri e JackySax.

La musica sarà l’assoluta protagonista, ma non mancheranno momenti dedicati all’intrattenimento: l’appuntamento sarà infatti arricchito da stand d’animazione organizzati dallo Zero51, per un pomeriggio di divertimento per tutti, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid (il pubblico dovrà essere munito di mascherina e dovrà mantenere il distanziamento fisico).